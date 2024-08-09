​Бывший футболист призвал «Милан» пригласить Кьезу

Мы уже сообщали о том, что Федерико Кьеза собрал чемодан и высматривает своё будущее рабочее место. На его услуги претендуют другие гранды итальянского футбола - «Милан» и «Интер», в частности. Бывший итальянский игрок Антонио ди Дженнаро призвал «Милан» воспользоваться шансом и заполучить футболиста любой ценой.

- «Милан» может стать оптимальным клубом для него. Но я боюсь конкуренции со стороны АПЛ. Там, конечно же, могут предложить более выгодные финансовые условия, - цитирует слова ди Дженнаро pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа.