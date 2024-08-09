Бывший форвард «Интера» будет выступать в Румынии

Денис Алибек, бывший нападающий миланского «Интера», возвращается на родину - в Румынию. Он будет выступать в клубе, которым владеет Георге Хаджи - «Фарул» из Констанцы. Его предыдущим местом работы был Катар - там Алибек защищал цвета клуба «Муайер».

«Фарул» сейчас находится на подъеме, и Хаджи считает, что немолодой уже нападающий может реально помочь команде. В прошлом сезоне «Фарул» занял четвёртое место в турнирной таблице румынского чемпионата.

За «Интер» Алибек выступал с 2009 по 2014 год, но за всё это время сыграл только в двух матчах. Провёл 39 матчей за сборную Румынии.