​Ещё один итальянский клуб претендует на Серхи Роберто

Мы уже сообщали, что Серхи Роберто может перебраться в итальянский чемпионат, на услуги игрока претендует «Рома». Но не только, ибо в последнее время Роберто заинтересовался и вышедший в высший свет итальянского футбола «Комо». Тренирует клуб другой бывший игрок «Барселоны», Сеск Фабрегас, так что он вполне хорошо знаком со способностями Серхи Роберто.

«Рома», безусловно, выглядит предпочтительнее в плане спортивных результатов, но и «Комо» весьма амбициозен, к тому же, очень важным может стать именно фактор Фабрегаса.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата стартует семнадцатого августа.