«Галатасарай» включился в борьбу за Амрабата

Как мы уже сообщали, португальский наставник «Фенербахче» очень хочет заполучить Софьяна Амрабата, но проблема в том, что теперь на услуги марокканского оборонца претендует злейший враг «Фенера» - «Галатасарай».

Прошлый сезон Амрабат провёл в составе «Манчестер Юнайтед», но сыграл там далеко не так, как ожидали манкунианцы после блестящего выступления Софьяна на чемпионате мира в Катаре.

Права на него принадлежат «Фиорентине», но новый наставник команды, Раффаэле Палладино, объявил, что в его планы футболист уже не вписывается.

И это очень обрадовало как «Фенербахче», так и «Гаталасарай».