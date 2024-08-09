​Берешиньски может покинуть «Сампдорию» и выступить в Серии А

Представитель польской сборной по футболу Бартош Берешиньски принадлежит «Сампдории», но в последние годы выступает по арендам - в этом качестве он даже умудрился стать чемпионом Италии с «Наполи», хотя сыграл лишь в трёх матчах.

Прошлый сезон Берешиньски провёл в «Эмполи», и сейчас тосканский клуб хочет выкупить его у «Сампдории». Но не только он - на услуги поляка претендует также и «Кальяри».

Новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа, в первом туре «Кальяри» примет «Рому», а «Эмполи» сразится с «Монцей». Действующим чемпионом является миланский «Интер».