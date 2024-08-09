​Пеллегрини рассказал, как де Росси мотивирует игроков

Капитан итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал о том, как наставник клуба Даниэле де Росси подбирает правильные слова для мотивации футболистов.

- Помните, я желаю вам всего самого наилучшего, но ещё больше я желаю этого для себя и для своего сына. Потому, если вы не будете тренироваться должным образом, то покинете клуб, - цитирует слова капитана «Ромы» derbyderbyderby.it.

Новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа, в первом туре римлянам предстоит сыграть с «Кальяри». В прошлом чемпионате «Рома» заняла пятое место в турнирной таблице.