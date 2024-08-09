​Мората приветствует Камарду

В июле итальянский «Милан» объявил о подписании контракта с Франческо Камардой, юным дарованием итальянского футбола. Перешедший в состав «Милана» испанский форвард Альваро Мората приветствует этот переход и высказался по поводу своего нового одноклубника.

- Мне он нравится. Возможно, в один прекрасный день я сяду на скамейку запасных, а он сыграет вместо меня, - цитирует слова Альваро Мораты derbyderbyderby.it.

Новый сезон итальянского чемпионата стартует 17 августа, в первом туре «Милану» предстоит сыграть с «Торино». В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице Серии А.