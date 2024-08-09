Де Хеа уже в Италии

Голкипер Давид де Хеа уже прибыл в Италию. Соответствующее видео в социальных сетях опубликовал известный журналист Альфредо Педулла. Испанский футболист прибыл для завершения трансфера в «Фиорентину». В ближайшее время 33-летний вратарь должен заключить контракт с «фиалками».

Стоит напомнить, что де Хеа больше года провёл без команды. По завершению сезона 2022/2023 испанец стал свободным агентом после истечения срока трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед». За «красных дьяволов» вратарь выступал на протяжении двенадцати лет. Ещё относительно недавно де Хеа считали одним из лучших вратарей в мире.