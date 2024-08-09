Суле: «Мотта сказал мне: «Ты не уйдёшь, пока не принесёшь нам 70 миллионов евро»

Нападающий туринского «Ювентуса» Матиас Суле дал понять, что главный тренер Тьяго Мотта рассчитывает на него в обозримом будущем. Ранее ходили слухи о том, что руководство «старой синьоры» хочет избавиться от молодого аргентинца до закрытия трансферного окна.

«Мотта сказал мне: «Ты не уйдёшь, пока не принесёшь нам 70 миллионов евро. Он хочет, чтобы я остался в «Ювентусе» и включил меня в свои планы на новый сезон», – признался Суле в интервью Il Corriere dello Sport.

Суле ранее связывали с клубами из Саудовской Аравии и Английской премьер-лиги. 21-летний нападающий провёл прошлый сезон на правах аренды за «Фрозиноне», в составе которого отметился 11 голами и 3 результативными передачами в чемпионате Италии.