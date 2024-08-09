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Де Хеа вскоре пройдёт медосмотр в стане «Фиорентины»

09 Августа 2024 • 09:19 Комментировать

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа близок к тому, чтобы найти себе новую команду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, уже сегодня испанец должен прилететь во Флоренцию для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Фиорентиной».

Источник сообщает, что соглашения между Давидом и «фиалками» будет рассчитано на один сезон с опцией продления до лета 2026 года. Напомним, де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» прошлым летом на правах свободного агента, но до сих пор не мог найти себе новую команду.

Ранее де Хеа становился чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед» и был основным голкиперов манкунианцев на протяжение 13 лет.

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