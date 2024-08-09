Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжает раздумывать над своим будущим.

Неаполитанцы готовы продать 25-летнего форварда и подписать на его место Ромелу Лукаку, однако желающих удовлетворить трансферный запрос по нигерийцу пока нет. По сообщениям журналиста Бена Джейкобса, возможность приобретения Осимхена по-прежнему рассматривает «Аль-Хиляль». Саудовский клуб проявлял интерес к звезде Серии А ещё в прошлом году.

Футболиста привлекает возможность переезда в чемпионат Саудовской Аравии, но прежде он намерен дождаться предложений от европейских грандов.

Среди претендентов на Виктора Осимхена, оценённого порталом Transfermarkt в 100 млн евро, назывались лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «ПСЖ».