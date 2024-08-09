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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Хиляль» может приобрести нападающего с ценником в 100 млн евро слухи

09 Августа 2024 • 05:26 Комментировать
Верона
...
Наполи
18.08 19:30

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжает раздумывать над своим будущим.

Неаполитанцы готовы продать 25-летнего форварда и подписать на его место Ромелу Лукаку, однако желающих удовлетворить трансферный запрос по нигерийцу пока нет. По сообщениям журналиста Бена Джейкобса, возможность приобретения Осимхена по-прежнему рассматривает «Аль-Хиляль». Саудовский клуб проявлял интерес к звезде Серии А ещё в прошлом году.

Футболиста привлекает возможность переезда в чемпионат Саудовской Аравии, но прежде он намерен дождаться предложений от европейских грандов.

Среди претендентов на Виктора Осимхена, оценённого порталом Transfermarkt в 100 млн евро, назывались лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги

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