Маккенни не горит желанием менять «Ювентус» на «Фиорентину»

«Фиорентине» будет трудно оформить подписание полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни.

Американец попал в список игроков, выставленных руководством «старой синьоры» на продажу. Интерес к 25-летнему футболисту проявила «Фиорентина», но «фиалкам» придётся сильно постараться, чтобы убедить хавбека. По данным журналиста Николо Скиры, Маккенни не уверен в переходе. Сделка вряд ли состоится, если он продолжит требовать зарплату в размере 4-5 млн евро в год.

Контракт Уэстона Маккенни с «Ювентусом» истекает по окончании сезона-2024/25. На счету игрока 13 забитых голов и 15 ассистов в 134 матчах за «бьянконери».