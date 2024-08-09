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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау может стать игроком «Челси»

09 Августа 2024 • 02:54 Комментировать

Сенсационные новости из Англии - лондонский «Челси» ведёт охоту на Рафаэля Леау, об этом сообщает Football London. Он станет альтернативой другому игроку из итальянского чемпионата, которого очень хотели «пенсионеры», но не заполучили - Виктору Осимхену.

Более того, ожидается, что клуб покинет Мудрик - и в таком случае «Челси» действительно потребуется срочное усиление. Финансовые условия гипотетической сделки пока не сообщаются.

Напомним, что новый сезон английского чемпионата стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Челси» предстоит сыграть с чемпионом страны - «Манчестер Сити».


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