​Леау может стать игроком «Челси»

Сенсационные новости из Англии - лондонский «Челси» ведёт охоту на Рафаэля Леау, об этом сообщает Football London. Он станет альтернативой другому игроку из итальянского чемпионата, которого очень хотели «пенсионеры», но не заполучили - Виктору Осимхену.

Более того, ожидается, что клуб покинет Мудрик - и в таком случае «Челси» действительно потребуется срочное усиление. Финансовые условия гипотетической сделки пока не сообщаются.

Напомним, что новый сезон английского чемпионата стартует шестнадцатого августа, в первом туре «Челси» предстоит сыграть с чемпионом страны - «Манчестер Сити».