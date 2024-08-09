Милик принял окончательное решение по будущему в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик не собирается уходить из клуба этим летом.

В прошлом месяце в прессе появились сведения о намерении «старой синьоры» расстаться с польским футболистом, однако, по обновлённым данным, рулевой Тьяго Мотта всё же предпочитает сохранить форварда в команде. Как утверждает журналист Николо Скира, сам Милик также не хочет никуда уходить. 30-летний игрок подтвердил своё желание остаться в Турине, отклонив три-четыре предложения от неназванных клубов.

Трудовое соглашение Аркадиуша Милика с «Ювентусом» действует до середины 2026 года. В прошедшем сезоне нападающий записал себе в актив восемь забитых голов в 36 матчах.