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Милик принял окончательное решение по будущему в «Ювентусе»

09 Августа 2024 • 01:43 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик не собирается уходить из клуба этим летом.

В прошлом месяце в прессе появились сведения о намерении «старой синьоры» расстаться с польским футболистом, однако, по обновлённым данным, рулевой Тьяго Мотта всё же предпочитает сохранить форварда в команде. Как утверждает журналист Николо Скира, сам Милик также не хочет никуда уходить. 30-летний игрок подтвердил своё желание остаться в Турине, отклонив три-четыре предложения от неназванных клубов.

Трудовое соглашение Аркадиуша Милика с «Ювентусом» действует до середины 2026 года. В прошедшем сезоне нападающий записал себе в актив восемь забитых голов в 36 матчах.

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