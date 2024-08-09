Гаттузо порадовал хорватских журналистов красочными инструкциями для переводчика

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо работает с хорватским «Хайдуком», и пока что это очень радует местных журналистов, потому что они регулярно получают повод для острых заметок. В этот раз Гаттузо позабавил их своим диалогом с переводчиком перед началом очередной пресс-конференции.

- Филип, не разговаривай много, всё кратко и ваффакуло (итальянское ругательство), - заявил Гаттузо.

Ранее Гаттузо тренировал такие клубы, как швейцарский «Сьон», греческий ОФИ, итальянские «Палермо», «Пиза», «Милан» и даже «Наполи», а также работал с испанской «Валенсией» и французским «Марселем».