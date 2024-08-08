Центральный нападающий Матео Ретеги стал игроком клуба Лиги чемпионов – «Аталанты». В клуб из Бергамо он перебрался из середняка Серии А, «Дженоа».

Ретеги 25 лет, по оценке портала Transfermarkt «Аталанта» заплатила за усиление атаки 22 млн евро при оценочной порталом стоимости игрока в 16 млн. Основная позиция нападающего на поле – центрфорвард.

Новичок бергамасков провёл в «Дженоа» последний год карьеры. Ранее у него были выступления только исключительно за клубы из родной Аргентины. Тем не менее, выступает Ретеги за сборную Италии. У него на международном уровне набралось 12 матчей за команду и четыре забитых гола во всех турнирах.