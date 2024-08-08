Нерес согласовал контракт с «Наполи», не хватает соглашения клуба с «Бенфикой»

Бразильский вингер «Бенфики» Давид Нерес и «Наполи» достигли соглашения по условиям личного характера. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Единственное, чего не хватает - соглашения между двумя клубами по игроку. Сам же Нерес невероятно хочет в Италию, чтобы играть в основе «Наполи» под руководством Антонио Конте.

Нересу 27 лет, контракт бразильца с «Бенфикой» рассчитан ещё на три года. В «Бенфике» бывший вингер «Аякса» уже довольно давно, с лета 2022 года. Ранее воспитанник «Сан-Паулу» также играл за «Шахтёр».

«Наполи» с этого лета тренирует известный итальянский специалист Антонио Конте.