Стало известно, сколько будет зарабатывать испанский голкипер Давид де Хеа в «Фиорентине».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, если 33-летний вратарь даст согласие на переход в итальянский клуб, то будет зарабатывать три миллиона евро за сезон без учета бонусных выплат.

Напомним, последним клубом де Хеа был «Манчестер Юнайтед», за который он играл с 2011 по 2023 год. На протяжении последнего года испанец находится в статусе свободного агента.

Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Давида де Хеа составляет пять миллионов евро.