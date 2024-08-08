«Ювентус» сделал новое предложение по полузащитнику – 55 млн евро

Полузащитник Тён Копмейнерс в обозримом будущем может перейти из «Аталанты» в «Ювентус». Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини сообщил, что нидерландский футболист не будет тренироваться с командой.

Тем временем авторитетный инсайдер Фабрицио Романо написал в социальных сетях о том, что «Ювентус» сделал новое предложение «Аталанта» по 26-летнему Копмейнерсу. Речь идёт о сумме в 55 миллионов евро, включая бонусные выплаты.

Учитывая желание Тёна Копмейнерса переехать в Турин, клубы заинтересованы в достижении договорённости. Переговоры продолжатся.