​Шомуродов может оказаться в «Сампдории»

Узбекский нападающий Элдор Шомуродов провёл прошлый сезон в «Кальяри», но сардинский клуб решил не выкупать его у «Ромы». И теперь он снова может оказаться в Генуе - ранее Шомуродов уже играл за «Дженоа», а сейчас речь идёт о славной, но переживающей сложнейшие времена «Сампдорией». Пока что детали возможной сделки, увы, не сообщаются.

За «Дженоа» Шомуродов выступал в сезоне 2020/2021, забив в том чемпионате не менее восьми голов. Сейчас, если он перейдёт в «Сампдорию», у него будет возможность поработать с таким специалистом, как Андреа Пирло. Он работает в Генуе уже почти год.