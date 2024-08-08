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Гасперини: «Копмейнерс больше не будет тренироваться с нами»

08 Августа 2024 • 16:58 Комментировать

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о ситуации полузащитника Тёна Копмейнерса.

«Копмейнерс решил перейти в «Ювентус» - он больше не будет тренироваться и играть с нами. В нынешнем настроении он не принесёт никакой пользы. До прошлой недели всё было спокойно. Наш клуб занял твёрдую позицию, поскольку чувствует себя шантажированным. Это не та ситуация, когда «Аталанта» продавала ценных игроков большим клубам. Я понимаю позицию клуба, как и понимаю позицию игрока»,  - сказал Гасперини L'Eco di Bergamo.

Тён Копмейнерс оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аталанта Джан Пьеро Гасперини Тён Копмейнерс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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