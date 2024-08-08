​На Кьезу претендуют оба миланских клуба

Нападающий Федерико Кьеза, скорее всего, расстанется с туринским «Ювентусом», и, по последним слухам, на него претендуют не только европейские клубы, но и гранды из числа прямых конкурентов «Ювентуса» - действующий чемпион страны «Интер», а также вице-чемпион «Милан».

Особенно активно действует на этом поприще Златан Ибрагимович, который настойчиво приглашает Кьезу в «Милан». Швед даже обсудил возможный трансфер с руководством другого своего бывшего клуба, туринского «Ювентуса». «Милан», как уточняет derbyderbyderby.it, готов предложить 25 миллионов евро за Кьезу.