«Интер» нацелился на форварда киевского «Динамо»

Миланский «Интер» положил глаз на нападающего киевского «Динамо». По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» хотели бы пригласить в свои ряды Владислава Ваната.

Источник сообщает, что скауты «Интера» активно наблюдали за Ванатом в прошлом сезоне. Отмечается, что в услугах 22-летнего нападающего заинтересованы и другие европейские клубы.

В прошлом сезоне Ванат отметился 14 голами и 7 результативными передачами в чемпионате Украины. Сообщается, что нападающий доступен на трансферном рынке за сумму компенсации в районе 10-15 миллионов евро. Владислав открыт к тому, чтобы до конца трансферного окна уйти за новым вызовом.