Де Хеа близок к подписанию контракта с клубом Серии А – вратарь не играл больше года

Голкипер Давид де Хеа близок к тому, чтобы обрести клубную прописку после затяжного перерыва. Как сообщает на своём сайте авторитетный журналист Джанлука ди Марцио, в ближайшее время 33-летний испанец должен подписать контракт с итальянской «Фиорентиной». Трудовой договор будет рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год. При этом переговоры между сторонами ещё не завершены.

Давид де Хеа находится без команды уже больше года после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед». При этом ещё несколько лет назад испанца называли одним из лучших футболистов мира в своём амплуа.