Сын Пальюки будет выступать в Серии С

Джанлука Пальюка был одним из лучших голкиперов Серии А в 90-е годы прошлого столетия, в период расцвета итальянского клубного футбола. В 2002 году у него родился сын Маттиа, который также решил стать футболистом. Правда, не голкипером, а нападающим.

И сейчас «Виртус Верона», клуб из Серии С, объявил о контракте с Пальюкой-младшим, рассчитанном до 2026 года. Но стоит заметить, что в прошлом Маттиа успел поиграть даже в Серии А, в декабре 2020 он появлялся на поле в 18 лет в футболке «Болоньи», сыграв против «Ромы».

Это было время COVID-19, с многочисленными потерями в составе, вынуждавших тренеров экспериментировать. Но последние два сезона он выступал в Серии С.