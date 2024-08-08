Ибрагимович назвал тренера, который его уничтожал

«В «Ювентусе» меня тренировал Капелло. Он уничтожал меня. Тренер говорил: «Сегодня ты как мусор, но завтра будешь лучше. Таким образом Капелло пытался меня мотивировать, чтобы я прогрессировал», - передает слова бывшего шведского футболиста инсайдер Джанлука ди Марцио.