Ибрагимович назвал тренера, который его уничтожал

Бывший нападающий «Милана», «ПСЖ» и ряда других европейских клубов Златан Ибрагимович высказался о работе под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло.
«В «Ювентусе» меня тренировал Капелло. Он уничтожал меня. Тренер говорил: «Сегодня ты как мусор, но завтра будешь лучше. Таким образом Капелло пытался меня мотивировать, чтобы я прогрессировал», - передает слова бывшего шведского футболиста инсайдер Джанлука ди Марцио.
Напомним, что Ибрагимович завершил игровую карьеру летом прошлого года. Его последним клубом был «Милан». После окончания карьеры швед получил работу в структуре «россонери».
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