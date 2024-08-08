Пулишич: «Жду начало сезона с большим нетерпением»

Американский полузащитник с хорватской родословной, Кристиан Пулишич, воодушевлён победой в матче с каталонской «Барселоной», и теперь с большим нетерпением ждёт начала сезона. Это случилось в Соединённых Штатах Америки, то есть в стране, которая является официальной родиной Пулишича:

- Большое спасибо за такой теплый приём в США, теперь мне не терпится поскорее начать сезон, - цитирует слова Пулишича pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа. В первом туре чемпионата вице-чемпион Италии сыграет с «Торино».