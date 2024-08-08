​Горе в семье Сержиньо - скончался сын игрока

Трагедия в семье бывшего игрока «Милана» Сержиньо - его сын Диего скончался в возрасте 20 лет. Причина гибели не сообщается - возможно, это связано с соображениями этики. «Милан» уже выразил соболезнования своему бывшему игроку.

Сержиньо отдал «Милану» десять лет своей карьеры, с 1999 по 2008 год, после этого он повесил бутсы на гвоздь. Кроме «Милана», выступал исключительно в Бразилии. Любопытно, что помимо «Милана», соболезнования семье игрока достаточно неожиданно выразил и злейший враг «Милана» - «Интер».

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся 17 августа.