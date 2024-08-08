​Фонсека рассказал, какой футбол поставит в «Милане»

Новый наставник итальянского «Милана», Португальский специалист Паулу Фонсека, рассказал, какой будет ставить футбол в команде. По его словам, он хочет видеть «Милан» агрессивным.

- Я хочу видеть агрессивную без мяча команду. Частично я уже видел это в игре против «Барселоны», - цитирует слова португальского специалиста pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа. В первом туре чемпионата вице-чемпион Италии сыграет с «Торино». В прошлом сезоне клуб занял второе место в турнирной таблице вслед за миланским «Интером».