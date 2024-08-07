​Беннасер: «Важный шаг перед началом сезона»

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер судя по всему, передумал уходить из «Милана», несмотря на слухи о том, что он сделает это. Накануне «Милан» обыграл в товарищеском матче «Барселону», и Беннасер дал понять, что это событие его радует, из чего напрашивается вывод, что алжирский оборонец может остаться и не чувствует себя в «чемоданном настроении».

- Важный шаг вперёд перед началом нового сезона, - написал в социальной сети игрок.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа. В первом туре чемпионата вице-чемпион Италии сыграет с «Торино».