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Чемпионат Италии. Серия А

​Беннасер: «Важный шаг перед началом сезона»

07 Августа 2024 • 22:40 Комментировать

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер судя по всему, передумал уходить из «Милана», несмотря на слухи о том, что он сделает это. Накануне «Милан» обыграл в товарищеском матче «Барселону», и Беннасер дал понять, что это событие его радует, из чего напрашивается вывод, что алжирский оборонец может остаться и не чувствует себя в «чемоданном настроении».

- Важный шаг вперёд перед началом нового сезона, - написал в социальной сети игрок.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа. В первом туре чемпионата вице-чемпион Италии сыграет с «Торино».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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