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«Интер» потерял хавбека официально

07 Августа 2024 • 12:31 Комментировать
Брест
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Марсель
17.08 18:00

Атакующий полузащитник Валентин Карбони перебрался из «Интера» в «Марсель» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Утверждается, что в договор включена опция возможного выкупа 19-летнего игрока после окончания срока аренды.

Ранее появилась информация, что Карбони продлит трудовой договор с «Интером» до лета 2029 года перед арендой в «Марсель».

В прошлом сезоне полузащитник появился на поле в 32 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Карбони составляет 15 миллионов евро.

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