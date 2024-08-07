Атакующий полузащитник Валентин Карбони перебрался из «Интера» в «Марсель» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба французской команды.

Утверждается, что в договор включена опция возможного выкупа 19-летнего игрока после окончания срока аренды.

Ранее появилась информация, что Карбони продлит трудовой договор с «Интером» до лета 2029 года перед арендой в «Марсель».

В прошлом сезоне полузащитник появился на поле в 32 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Карбони составляет 15 миллионов евро.