«Фиорентина» ведёт переговоры с бывшим вратарём «Манчестер Юнайтед»

Давид де Хеа, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», может вновь начать играть в футбол.

Как передаёт журналист Николо Скира, «Фиорентина» начала переговоры с испанским вратарём, который находится без клуба с лета прошлого года, когда у него истёк срок действия контракта с «красными дьяволами». Отмечается, что с голкипером будет подписано соглашение сроком на два сезона.

Напомним, де Хеа провёл за «Манчестер Юнайтед» 545 матчей во всех турнирах, в 190 из которых он оставил свои ворота «сухими». По информации Transfermarkt, трансферная стоимость вратаря оценивается в пять миллионов евро.