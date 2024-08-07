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Ибрагимович ответил, хотел ли бы стать тренером

07 Августа 2024 • 09:51 Комментировать

Златан Ибрагимович, легендарный шведский нападающий, ответил, хотел ли бы начать тренерскую карьеру.

- Нет, не хотел бы. После недели работы тренером появляются полностью седые волосы. Тренер работает по 12 часов в день, у него никогда нет свободного времени. Я же хочу объединять всё: следить за тем, чтобы структура и организация работали, все были в тонусе, - передаёт слова Златана The Athletic.

Ибрагимович известен по выступлению за «Интер», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Милан», который стал его последним клубом в игровой карьере. Сейчас Златан работает в структуре «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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