Фонсека назвал главную цель «Милана» на новый сезон

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека рассказал о главной цели своей команды на новый сезон. Напомним, этим летом португальский специалист сменил на посту наставника «россонери» Стефано Пиоли, которому в 2022 году удалось взять скудетто во главе «Милана».

«Главная цель на новый сезон? Мы хотим выиграть чемпионат», – цитирует Фонсеку итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, «Милан» в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Италии на втором месте. Фонсека ранее в своей тренерской карьере возглавлял такие клубы, как донецкий «Шахтёр», «Рома» и «Лилль».

В первом туре итальянской Серии А «Милан» сыграет дома против «Торино».