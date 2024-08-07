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Чемпионат Италии. Серия А

Фонсека назвал главную цель «Милана» на новый сезон

07 Августа 2024 • 09:37 Комментировать
Милан
...
Торино
17.08 21:45

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека рассказал о главной цели своей команды на новый сезон. Напомним, этим летом португальский специалист сменил на посту наставника «россонери» Стефано Пиоли, которому в 2022 году удалось взять скудетто во главе «Милана».

«Главная цель на новый сезон? Мы хотим выиграть чемпионат», – цитирует Фонсеку итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, «Милан» в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Италии на втором месте. Фонсека ранее в своей тренерской карьере возглавлял такие клубы, как донецкий «Шахтёр», «Рома» и «Лилль».

В первом туре итальянской Серии А «Милан» сыграет дома против «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека

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