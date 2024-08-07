«Наполи» может усилиться нападающим «Бенфики»

Итальянский «Наполи» в ближайшее время может пополнить свои ряды нападающим лиссабонской «Бенфики». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «партенопеи» ведут переговоры с агентом Давида Нереса.

Сообщается, что бразилец открыт к переходу в команду Антонио Конте, но «Наполи» ещё предстоит согласовать с «Бенфикой» сумму компенсации. Также руководство «партенопеи» ещё не договорилось с самим футболистом об условиях контракта.

Напомним, Нерес ранее выступал за амстердамский «Аякс» и донецкий «Шахтёр». В последнем розыгрыше чемпионата Португалии 27-летний нападающий отметился 5 голами и 7 результативными передачами.