Фонсека: «Строим «Милан», которым будут гордиться тифози»

Новый наставник «Милана», португальский специалист Паулу Фонсека, дал свой комментарий после товарищеского матча с «Барселоной», в котором итальянскому клубу удалось победить в серии пенальти. После игры Фонсека заявил, что строит команду, которой будут гордиться в Италии.

- Мы провели очень хорошие дни тут, в США. Организация на фантастическом уровне, болельщики - тоже. Сейчас возвращаемся, чуть отдохнём и будем думать о чемпионате. Мы хотим создать «Милан», которым будут гордиться болельщики, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» становился чемпионом в 2022 году.