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Данило поделился мнением о намерении «Ювентуса» избавиться от Кьезы, Щесны и Маккенни

07 Августа 2024 • 05:50 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Защитник «Ювентуса» Данило рассказал, что думает о планах клуба по избавлению от некогда важных игроков.

В планы нового главного тренера команды Тьяго Мотты не входят Федерико Кьеза, Войцех Щесны и Уэстон Маккенни. Недавно наставник открыто заявил, что этим футболистам необходимо найти себе новый клуб.

«Мы усердно работаем и должны думать о тех, кто остаётся здесь, – высказывается Данило. – Конечно, за некоторых одноклубников не может не быть обидно, с ними установилась прочная связь. Но решения принимают клуб и тренер. Это непростая ситуация, в которую может попасть каждый. Я желаю им [игрокам, выставленным на продажу] всего наилучшего, мы пережили замечательные моменты вместе», – сказал в беседе со Sky Sport Данило.

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Евро-Футбол.Ру,
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