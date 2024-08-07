«Барселона» уступила «Милану» в серии пенальти

«Милан» обыграл «Барселону» в товарищеском матче, точнее исполнив одиннадцатиметровые.

«Россонери» впечатляюще начали встречу: на 10-й минуте экс-форвард мадридского «Реала» Лука Йович вывел итальянский коллектив вперёд, а на 15-й Кристиан Пулишич удвоил преимущество. Вскоре Роберт Левандовски отыграл один мяч – больше в первом тайме голов не было. После перерыва 35-летний поляк оформил дубль.

По итогам основных 90 минут победитель выявлен не был – 2:2. В серии послематчевых пенальти верх со счётом 4:3 взял «Милан».

Свой следующий матч – против «Монако» – «Барселона» проведёт 12 августа. Это последняя предсезонная игра перед поединком первого тура Ла Лиги с «Валенсией», запланированным на 17 августа.

«Милан» 13 августа проведёт контрольную встречу с «Монцей», а спустя четыре дня стартует в Серии А домашним матчем против «Торино».