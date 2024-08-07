«Ювентус» договорился с бразильским вингером

«Ювентус» стал ближе к подписанию футболиста «Порту» Вендерсона Галено.

Об интересе «старой синьоры» к 26-летнему игроку стало известно в прошлом месяце. По обновлённым сведениям Sky Sport, теперь бразилец дал согласие на переход. Туринскому клубу осталось согласовать условия трансфера с «Порту», чтобы сделка состоялась. «Драконы» намерены заработать на продаже вингера от 30 до 35 млн евро.

Вендерсон Галено стал автором 16 забитых мячей и 12 ассистов в 48 поединках прошедшего сезона. Новую кампанию игрок начал с дубля в победном для «Порту» матче Суперкубка Португалии против лиссабонского «Спортинга» (4:3).