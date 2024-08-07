«Ювентус» придумал, как подписать Тодибо

В «Ювентусе» готовы пойти на уступки «Ницце», чтобы трансфер центрального защитника Жан-Клера Тодибо состоялся.

Туринцы хотят арендовать футболиста с возможностью выкупа, в то время как «Ницца» настаивает на прямом трансфере. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, ранее идея «Ювентуса» заключалась в том, чтобы пункт выкупа Тодибо автоматически вступал в силу в случае квалификации команды в следующую Лигу чемпионов, если сам футболист при этом сыграет не менее чем в 70% матчей.

Руководство «орлят» такие условия не устраивали, поэтому «старая синьора» сделает новое предложение – условия покупки 24-летнего центрбека станут более осуществимыми, чем в вышеуказанном варианте.

Ожидается, что приобретение Жан-Клера Тодибо обойдётся «Ювентусу» примерно в 35 млн евро.