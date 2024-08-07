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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» и «Милан» назвали стартовые составы на товарищеский матч

07 Августа 2024 • 01:56 Комментировать
Барселона
...
Монако
12.08 21:00

«Барселона» и «Милан» продолжат подготовку к сезону очной товарищеской встречей. Старт поединка запланирован на 02:30 по московскому времени.

В основе «сине-гранатовых» сегодня выйдут Марк-Андре тер Штеген, Серхи Домингес, Херард Мартин, Клеман Ленгле, Алекс Валле, Марк Касадо, Андреас Кристенсен, Илкай Гюндоган, Пау Виктор, Рафинья Диас и Роберт Левандовски.

Стартовый состав «Милана»: Лоренцо Торриани, Филиппо Терраччиано, Малик Тиав, Фикайо Томори, Алексис Салемакерс, Рубен Лофтус-Чик, Юнус Муса, Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквуезе, Рафаэл Леау и Лука Йович.

Для обеих команд сегодняшний матч станет предпоследним в рамках предсезонной подготовки.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона

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