«Ювентус» изменил планы по Милику

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик может получить новый шанс проявить себя в команде.

Ближе к началу лета поляк фигурировал в числе игроков, не входящих в планы нового главного тренера «бьянконери» Тьяго Мотты. «Ювентус» был готов расстаться с 30-летним футболистом, однако теперь ситуация изменилась – скорее всего, форвард будет реинтегрирован в состав, информирует журналист Джованни Альбанезе. Наставник туринцев готов сделать ставку на опытного исполнителя.

В прошлом сезоне Аркадиуш Милик записал на свой счёт восемь забитых мячей и одну голевую передачу в 36 поединках. Контракт нападающего рассчитан до 2026 года.