Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тодибо сообщил «Ницце» о намерении перейти в «Ювентус»

07 Августа 2024 • 00:09 Комментировать
Осер
...
Ницца
18.08 16:00

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо открыто заявил своему клубу о желании перебраться в «Ювентус».

24-летний игрок дал добро на переезд в Турин, но «Ницца» и «Ювентус» пока не согласовали условия сделки. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, француз провёл разговор с руководством своего клуба, в ходе которого объявил о намерении продолжить карьеру в «Ювентусе». Экс-футболиста «Барселоны» не интересуют другие варианты.

На этой неделе состоятся новые переговоры по трансферу Тодибо. Боссы «старой синьоры» уверены, что смогут провернуть переход. Стоимость сделки оценивается в 35 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ницца Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

06 Августа
01:12
Названа причина задержки перехода Тодибо в «Ювентус»
28 Июля
20:57
Инсайдер Романо раскрыл условия перехода Тодибо в «Ювентус»
20 Июля
05:43
«Ювентус» заплатит около 35 млн евро за экс-игрока «Барселоны»
01:40
«Ювентус» выиграл борьбу за Тодибо у двух топ-клубов
14 Июля
03:47
«Ницца» запросила 40 млн евро за Тодибо, на которого претендует топ-клуб Серии А
08 Июля
00:35
«Ювентус» нацелился на бывшего защитника «Барселоны»
01 Июля
23:07
«Ювентус» договорился о подписании полузащитника за 20 млн евро
29 Июня
05:09
Названы условия возможного перехода Кефрена Тюрама в «Ювентус»
27 Июня
22:22
«Ювентус» намерен закрыть трансфер полузащитника в ближайшие дни
22 Июня
00:58
«Ювентус» нацелился на французского полузащитника
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОСЕР НИЦЦА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты В клубе РПЛ заявили о желании подписать Дзюбу Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» Промес обратился к «Спартаку» перед матчем с «Крыльями» «Реал» расстанется с восходящей звездой Анчелотти: «Беллингем вчера не ответил на мой звонок, но когда позвонил Винисиус, он сразу же взял трубку» Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал победу над «Реалом» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Жиго готов вернуться в «Спартак»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона Где смотреть футбол в России в новом сезоне
Спортивные новости
США больше не лидер: Какая страна занимает первое место на Олимпиаде На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Августа
00:09 · Италия. Серия А
Тодибо сообщил «Ницце» о намерении перейти в «Ювентус»
06 Августа
23:21 · Италия. Серия А
Варан признал, что Фабрегас сыграл ключевую роль в его переговорах с «Комо»
22:42 · Италия. Серия А
Данило поделился впечатлениями от работы Мотты в «Ювентусе»
20:38 · Италия. Серия А
Юссуф Фофана хочет только в «Милан» слухи
19:44 · Италия. Серия А
Хатебур сменил «Аталанту» на «Ренн» официально
19:10 · Италия. Серия А
Звезду «Ювентуса» предложили «Барселоне»
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» почти закрыл сделку по Осимхену слухи
17:10 · Италия. Серия А
Рикардо Родригес стал игроком «Бетиса» официально
14:23 · Италия. Серия А
​Грациани: «Мората? Мне интереснее посмотреть на Довбика»
12:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов предложить 45 миллионов евро + своего форварда за Копмейнерса
11:22 · Италия. Серия А
​Тареми: «Если бы не футбол, я бы стал следователем» 3
11:06 · Италия. Серия А
Бремер: «Я отказал топ-клубам, так как уже нахожусь в большой команде»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Джонатан Дэвид отказался от трансфера в «Рому», игрок интересен лондонскому клубу
09:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» может обменять Кьезу на Эль-Шаарави
09:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» проведёт переговоры с нападающим «Порту», который оценивается в 30 миллионов евро
09:02 · Италия. Серия А
​Тонелли одобряет приобретение Мораты
08:49 · Италия. Серия А
​Гаттузо: «Кто я такой, чтобы комментировать игру Ракитича?»
03:47 · Италия. Серия А
Бремер рассказал, как меняется «Ювентус» при Мотте
03:17 · Италия. Серия А
Защитник «Ювентуса» Бремер назвал фаворита Серии А
01:12 · Италия. Серия А
Названа причина задержки перехода Тодибо в «Ювентус»
01:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбыл из гонки за Осимхеном, на игрока остался один серьёзный претендент
05 Августа
22:30 · Италия. Серия А
Клуб Серии А нацелился на Марсьяля
21:52 · Италия. Серия А
Энрике выступает против перехода в «ПСЖ» звёздного форварда слухи
19:59 · Италия. Серия А
Бремер и «Ювентус» подписали новый контракт официально
19:46 · Италия. Серия А
В миланском «Интере» травмировались сразу три игрока 2 официально
Все новости
Рекомендуем