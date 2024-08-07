Тодибо сообщил «Ницце» о намерении перейти в «Ювентус»

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо открыто заявил своему клубу о желании перебраться в «Ювентус».

24-летний игрок дал добро на переезд в Турин, но «Ницца» и «Ювентус» пока не согласовали условия сделки. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, француз провёл разговор с руководством своего клуба, в ходе которого объявил о намерении продолжить карьеру в «Ювентусе». Экс-футболиста «Барселоны» не интересуют другие варианты.

На этой неделе состоятся новые переговоры по трансферу Тодибо. Боссы «старой синьоры» уверены, что смогут провернуть переход. Стоимость сделки оценивается в 35 млн евро.