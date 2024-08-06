Варан признал, что Фабрегас сыграл ключевую роль в его переговорах с «Комо»

Новичок «Комо» Рафаэль Варан рассказал, как Сеск Фабрегас убедил его совершить переход.

Знаменитый испанский экс-полузащитник, напомним, занимает должность главного тренера новичков Серии А.

«Меня впечатлил весь проект в целом. Мне захотелось приехать и попробовать что-то новое. Я решил, что смогу извлечь для себя пользу из этого опыта.

Очевидно, что Сеск был важным человеком в ходе переговорного процесса. Мне предстоит новый вызов, я буду играть в новой лиге. Были все необходимые элементы, чтобы я согласился на этот шаг.

Мне понравилось, как Фабрегас говорил о футболе. У нас много общих идей», – цитирует Football Italia Варана, ответившего на вопросы СМИ на пресс-конференции.