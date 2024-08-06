Данило поделился впечатлениями от работы Мотты в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Данило рассказал, что думает о первых неделях работы Тьяго Мотты во главе команды.

Бывший рулевой «Болоньи» занял пост главного тренера туринского коллектива в текущее межсезонье, сменив уволенного в мае Массимилиано Аллегри.

«Тренер пришёл с энтузиазмом, большим желанием добиться успеха. Он привносит интересные идеи, и он требует, чтобы в процессе работы мы выходили за пределы своих возможностей.

Мы хотим играть в хороший и интенсивный футбол, контролировать мяч. Мы много работаем как над физическим, так и над тактическим аспектом. Остаётся надеяться, что всё сложится успешно», – приводят итальянские СМИ слова Данило.