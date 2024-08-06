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Чемпионат Италии. Серия А

Юссуф Фофана хочет только в «Милан» слухи

06 Августа 2024 • 20:38 Комментировать
ПСЖ
0:0
Монако
отменен

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана хочет продолжить карьеру в «Милане».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний футболист намерен перейти только в «Милан», о чем прекрасно все знают в «Монако» — стороны продолжают общаться.

По информации источника, в настоящий момент «Монако» не ведет переговоры с «Вест Хэмом», который ранее пытался сорвать трансфер игрока в «Милан».

Кроме того, от «Манчестер Юнайтед» в стан монегасков тоже не поступало никакого предложения.

Ранее сообщалось, что «Монако» готов отпустить Фофана за 35 миллионов евро, но «Милан» предлагал только 15 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Монако Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юссуф Фофана трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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