Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана хочет продолжить карьеру в «Милане».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 25-летний футболист намерен перейти только в «Милан», о чем прекрасно все знают в «Монако» — стороны продолжают общаться.

По информации источника, в настоящий момент «Монако» не ведет переговоры с «Вест Хэмом», который ранее пытался сорвать трансфер игрока в «Милан».

Кроме того, от «Манчестер Юнайтед» в стан монегасков тоже не поступало никакого предложения.

Ранее сообщалось, что «Монако» готов отпустить Фофана за 35 миллионов евро, но «Милан» предлагал только 15 млн.