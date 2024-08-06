Полузащитник Ханс Хатебур перешёл из «Аталанты» в «Ренн». С новым для себя клубом нидерландец подписал контракт сроком на два сезона.

Напомним, что в «Аталанте» Хатебур провёл целых семь лет карьеры. К бергамаскам он присоединился в 2017 году после ухода из родного «Гронингена». Сумма компенсации французского клуба «Аталанте» неизвестна.

На данный момент портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 3,5 млн евро. «Ренн» по итогу прошлого сезона финишировал на 10-м месте турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 46 очков. С «Аталантой» Хатебур в прошлом сезоне завоевал Кубок Лиги Европы УЕФА.