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Чемпионат Италии. Серия А

Звезду «Ювентуса» предложили «Барселоне»

06 Августа 2024 • 19:10 Комментировать

Федерико Кьеза по-прежнему находится в поиске новой команды. Как пишет Diario Sport, форвард может продолжить карьеру в Испании.

Кьезу, как передаёт источник, агенты предложили «Барселоне», которая прошлым летом активно интересовалась игроком. На данный момент каталонцы хотят подписать как можно скорее Нико Уильямса из «Атлетика», после чего «Барселона» может рассмотреть покупку итальянского нападающего.

Также отмечается, что трансфер Кьезы обойдётся «Барселоне» в 20 миллионов евро, основной проблемой в подписании может стать только зарплата игрока. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста «Ювентуса» в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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