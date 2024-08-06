Опытный швейцарский защитник Рикардо Родригес сменил чемпионат Италии на чемпионат Испании. Теперь он выступает за севильский «Бетис», клуб Примеры.

Новый клуб Родригес обрёл в статусе свободного агента, у него завершился контракт с «Торино». С «Бетисом» футболист подписал двухлетнее трудовое соглашение.

Напомним, что у Родригеса в активе 120 матчей за национальную сборную Швейцарии и девять голов. Притом, игроку ещё лишь 31 год. Является воспитанником «Цюриха», на протяжении карьеры выступал за «Вольфсбург», «Милан» и ПСВ.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.