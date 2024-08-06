​Грациани: «Мората? Мне интереснее посмотреть на Довбика»

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Грациани прокомментировал последние трансферные новости из итальянского чемпионата. В частности, журналисты спросили его про переход Альваро Мораты в «Милан».

Но, как пояснил Грациани, ему гораздо интереснее посмотреть на игру другого нападающего. Речь об украинском форварде Артёме Довбике, который будет выступать за «Рому».

- Мне очень хочется увидеть в Италии Артёма Довбика, он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. А также Лукаку, если он вернётся под начало Антонио Конте, - цитирует слова Франческо Грациани pianetamilan.it.